كشف الفنان المصري ياسر جلال كواليس مشاركته بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الذي عرض في رمضان 2021 وحقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية.وأوضح في تصريح تلفزيوني، أخيراً، رداً عن سؤال حول كيفية ضبط صوت الرئيس المصري وكأنه هو بالفعل، قائلاً: «كنت بسجل المشاهد بالصوت وأقول كلامي وكلام اللي قدامي وأسمعه وأنا رايح للتصوير».وأضاف أنه كان يريد إصابة نغمة الصوت بدقة، فراح يتمرن عبر ترديد جملة معينة، ليجد مهندس الصوت آتياً ليعدل «المايك»، قائلاً «أنت جايب تون الصوت بالملي».وقلد نجم مسلسل «الاختيار 3» صوت السيسي قائلاً: «لازم تبقوا عارفين إن بلدنا بتمر بظروف استثنائية صحيح». وعقب موضحاً: «أول ما قلت هذه الجملة وجدت حسين عصر مدير التصوير والمخرج بيتر ميمي تفاجآ.. فشعرت بالثقة وأكملت بنفس النغمة».وأضاف: «أنا قصدت أقول التجربة دي، لأن فيه ناس بتقول أن ده مش صوتك وأنه دوبلاج، وده غير صحيح وما تنفعش في شغلنا».يذكر أن مسلسل «الاختيار» حقق في جزأيه الأول والثاني شعبية واسعة خلال عرضه في موسمي رمضان الماضيين، ويدور على مدار السنوات الأخيرة التي واكبت نهاية حكم جماعة «الإخوان» للبلاد عام 2013، وبطولات رجال القوات المسلحة والمخابرات ورجال الداخلية في مواجهة العناصر الإرهابية والمتطرفة.