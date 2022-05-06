وصل عدد زوّار موسم جدة 2022 في الأيام الثلاثة الأولى من افتتاحه إلى أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، إذ شهد الحضور الفعاليات التي انطلقت في منطقتي جدة آرت بروميناد وسيرك دو سوليه.وشهدت العروض المتنوعة في افتتاح جدة آرت بروميناد، إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين حرصوا على مشاهدة عروض الألعاب النارية التي تنطلق يومياً على مدى 60 يوماً، كما استمتعت الأسر والأطفال بالعروض الفنية الحية التي تقدم فقراتها مجموعة من الفرق الاستعراضية.وفي منطقة سيرك دو سوليه كان الحضور والتفاعل مع العروض العالمية المقدمة لافتاً، وتضمنت عروضاً بهلوانية، وألعاب خفة، وبالونات الهيليوم، والأرجوحة الطائرة. ويتوقع أن تشهد مناطق فعاليات موسم جدة 2022 خلال الأيام القادمة إقبالاً أكبر من الزوار من داخل المملكة وخارجها مع اكتمال انطلاق باقي فعاليات الموسم في مناطق الفعاليات الأخرى.