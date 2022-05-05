تشهد ألمانيا تضخماً كبيراً في قطاع المواد الغذائية، في وقت نصحت فيه وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر الألمان بأن يقوموا بتكوين مخزون من الطعام والأدوية في المنازل لمدة لا تقل عن 10 أيام تحسباً لحالات الطوارئ بما في ذلك تبعات الحرب في أوكرانيا وانقطاع محتمل في التيار الكهربائي.

وقالت وزيرة الداخلية إنه في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية، فسيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في البيت.

ودعت الوزيرة المواطنين الألمان إلى الاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وتشمل القائمة، على وجه الخصوص، 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، و4 كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان. إضافة إلى ذلك، يوصى بتخزين 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض، و357 غراماً من الدهون والزيوت، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الاختيار الشخصي، مثل الحلويات.