تشارك هيئة الأفلام في احتفاء مهرجان مالمو للسينما العربية بصناعة الأفلام السعودية خلال دورته الـ12 في السويد من 4 إلى 9 مايو 2022، إذ ستكون السينما السعودية ضيف شرف المهرجان، عبر برنامج «ضيف الشرف».ويتضمن البرنامج ندوة للتعريف بالبرنامج التدريبي المكثف «جسر المواهب»، يضاف إلى الحضور المعتاد للأفلام والسينمائيين السعوديين في مسابقات المهرجان الرسمية لجان تحكيم.«أربعون عاماً وليلة» للمخرج محمد الهليلحد الطار» للمخرج عبدالعزيز الشلاحي«الرحلة» للمخرج كيبون شيزونو«شمس المعارف» لفارس قدس«الطريق 10» للمخرج عمر نعيم