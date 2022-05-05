توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون حتى 100 عام يتبعون نظاما غذائيا يساعد، بالإضافة إلى نمط الحياة الصحي، في إطالة العمر بدون أمراض، بحسب ما نشره موقع Martha Stewart نقلًا عن دورية Frontiers in Nutrition.وذكرت الدراسة أن نمط الحياة الصحي مثل التمارين التي يمارسها الشخص يومياً ومدة النوم ليلاً في مواعيد ثابتة، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحة الإنسان وتسهم في إطالة الفترة التي يعيشها دون الإصابة بأمراض.وأضافت نتائج الدراسة أن ثمة دليلا علميا على أن أولئك الذين يحرصون على تناول العشاء في وقت مبكر يمكن أن يعيشوا لفترة أطول دون المعاناة من أمراض مزمنة أو شيخوخة.وركزت الدراسة على واحدة من المناطق الزرقاء، التي تشتهر حول العالم بسكانها المعمرين، وهي مقاطعة لاكويلا في أبروتسو بإيطاليا، التي تتراوح أعمار عدد كبير من سكانها ما بين 90 و99 عامًا إضافة إلى 200 شخص تبلغ أعمارهم 100 عام. وفي مسح شمل 68 شخصا من سكان لاكويلا، اكتشف الباحثون أن معظمهم في المتوسط يأكلون عشاء مبكرا، عادة نحو الساعة 7:13 مساءً كل ليلة.وبعد فحص النتائج التي توصل إليها المسح، لاحظ الباحثون أيضاً أن عينة البحث اتبعت نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية لمدة 17.5 ساعة ممتدة من وجبة العشاء الرئيسية إلى الغداء في اليوم التالي.