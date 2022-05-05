بعد قرابة عام من التكهنات والشائعات، فضلا عن شكاوى لا تعد ولا تحصى من المستخدمين المرتبكين أصبح زر التعديل على تويتر الذي يحكى عنه منذ فترة طويلة حقيقة واقعة، إذ أكدت المدونة المتخصصة في التكنولوجيا جين مانشون وونغ وجود الميزة في تغريدة مرفقة بمقطع مصور توضيحي عبر حسابها في تويتر.وأوضحت أن الإصدار الحالي لتحرير التغريدة، الذي لم يتم طرحه بعد، سيعمل على إعادة تحميل الوسائط (الصور ومقاطع الفيديو) بدلاً من إعادة استخدامها. أما لتعديل منشور ما فكشفت أنه يمكن للمستخدمين بكل بساطة النقر فوق القائمة المنسدلة بجوار المشاركة، وعندها سيتمكنون من حذف التغريدة أو إزالة بعض الأخطاء المطبعية، وفقاً للفيديو الخاص بها.ونصحت المستخدمين بألا ينتظروا طويلاً لتعديل نص ما، لأن أمامهم 30 دقيقة فقط بعد النشر لفعل ذلك، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت». ويبدو أن ميزة التحرير تلتزم بالمعايير الصحفية من حيث إنها، على عكس منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، تكشف بالضبط كيف تم تغيير التغريدة.وسيظهر بعد تعديل التغريدة التحديث بجوار الطابع الزمني إضافة إلى إظهار كل من الخطأ الأصلي والتصحيح.يشار إلى أنه من المرجح أن تستخدم الميزة الجديدة لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. وعلى الرغم من أنها ستكون في البداية متاحة فقط لمشتركي Twitter Blue، فقد يتغير ذلك مع استحواذ إيلون ماسك على تويتر وإعلانه في وقت سابق إجراء تغييرات في المنصة.