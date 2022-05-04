نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص (سائق توك توك) داخل شنطة سفر مقتولا ومكبل اليدين والقدمين.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على حقيبة سفر ملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم الجيزة. وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها جثة شاب في منتصف العقد الثاني من عمره، يعمل سائق توك توك، به آثار خنق ومكبل اليدين والقدمين ووجود لاصق على فمه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلين بهدف سرقة التوك توك ملك المجني عليه، حيث استوقفاه بزعم توصيلهما واستدرجاه داخل شقة بعقار بحجة مساعدتهما في إنزال بعض قطع الأثاث المنزلي ثم تعديا عليه بالخنق والضرب بسلاح أبيض وشومة ووضعاه داخل ملاية في شنطة سفر وتخلصا من الجثة بمحل العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما القبض على عاملين سيئي النية قام الجناة ببيع المركبة لهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.