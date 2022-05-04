ترتبط أطباق معينة أكثر من غيرها ارتباطاً وثيقاً بمناسبات معينة، وتمتاز الكثير من الأطباق التقليدية بصلتها القوية باحتفالات عيد الفطر. وقال موقع womansday.com، إنه غالباً تقليد تناول الحلويات في عيد الفطر قد بدأ من المسلمين الأوائل، باستخدام مكونات الطهي المتاحة مثل التمر والعسل في احتفالاتهم. ويعد محتوى السكر في كل الأطعمة بمثابة زيادة كبيرة في الطاقة بعد شهر من الصيام. ومع انتشار الإسلام في المزيد من المناطق الجغرافية، استخدمت كل ثقافة مكوناتها المتاحة ومعرفة الطهي لاحتفالات عيد الفطر، مما أدى إلى عدد لا يحصى من أطباق عيد الفطر التي لدينا اليوم.- البقلاوة- سمبوسة حلوة- التمر المحشو- عصيدة- المعمول