حفلت منافسات أفلام عيد الفطر 2022 بعدة مفاجآت، أبرزها تصدر النجم أحمد حلمي قائمة الأكثر تحقيقاً للإيرادات بفيلم «واحد تاني» متفوقاً على فيلم زوجته منى زكي «العنكبوت» الذي جاء ثانياً، بينما احتل فيلم زومبي المرتبة الثالثة والأخيرة بعد انسحاب فيلم هيفاء وهبي «أشباح أوروبا» من السباق في اللحظات الأخيرة وسط أنباء متضاربة حول تجدد الأزمات مع الشركة المنتجة.وحسم حلمي سباق إيرادات أفلام عيد الفطر 2022 مبكراً بعد أن حقق ببطولة فيلم «واحد تاني» مليوناً و54 ألف جنيه، مع أول 24 ساعة عرض.فيلم «واحد تاني»، من تأليف هيثم دبور، ويشارك في بطولته أيضاً الفنان عمرو عبدالجليل والفنانة نسرين أمين وروبي ونور إيهاب وأحمد مالك، وإخراج محمد شاكر خضير. ويعتبر فيلم خيال مآته؛ آخر عمل شارك فيه أحمد حلمي، والذي عرض عام 2019، والعمل كان من بطولة منة شلبي، حسن حسني، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، وواجه العمل موجة غضب من جمهور حلمي بسبب تراجع جرعة الكوميديا فيه، ووعد حلمي بعدها بتعويض الجمهور بفيلم كوميدي كامل.