انطلق مع أول أيام عيد الفطر المبارك «موسم جدة 2022» في نسخته الثانية، بمنطقة «جدة آرت بروميناد»، الذي يستمر لمدة 60 يوماً، يتخلله 2800 فعالية، وذلك في 9 مناطق رئيسية؛ بحضور عدد كبير من أهالي جدة وزوارها الذين توافدوا للاحتفاء بالموسم.وشهدت فعاليات انطلاق الموسم عروضاً من تشكيلات طائرات الدرونز التي رسمت لوحات بديعة في سماء المدينة، ورسمت الألعاب النارية تشكيلات أخرى للتعبير عن مظاهر الفرح والسعادة على وجوه الزوار الذين امتلأت بهم منطقة الفعاليات المطلة على الواجهة البحرية بجدة، كما انطلقت فعاليات سيرك دو سوليه بعروض عالمية متنوعة في منطقة السيرك بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وسط حضور كبير من الزوار.ويأتي موسم جدة 2022 هذا العام بمجموعة فريدة من الفعاليات العالمية والعروض الفنية والمسرحية التي ستشهدها مواقع الفعاليات، والحفلات الفنية العربية والعالمية، والألعاب والمدن الترفيهية، إلى جانب المعارض المتخصصة التي سيشهدها الموسم، حيث حرصت إدارة الموسم على استثمار كافة مقومات مدينة جدة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية في تنويع الخيارات أمام الزائر وأفراد الأسرة، وخلق المزيد من الفرص أمام أبناء وبنات الوطن للمشاركة في الموسم.وستكون للمرة الأولى عروض الألعاب النارية يومية على مدار الموسم بمنطقة «جدة آرت بروميناد»، كما ستقدم فعالية سيرك دو سوليه عرضاً حصرياً لموسم جدة للمرة الأولى، كما ستقام 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، وعدداً من الحفلات الفنية العربية والعالمية، كما سيقدم الموسم لأول مرة 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، والعديد من البرامج والفعاليات البحرية، والكثير من المفاجآت التي سترسم البهجة على أهالي جدة وزوّارها.