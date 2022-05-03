6 نصائح في عيد الفطر
6 نصائح في عيد الفطر
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«عكاظ» (جدة) Okaz_online@

يعانى البعض في العيد بالشعور بالتخمة بعد تناول الطعام نتيجة لتغير العادات الغذائية بعد شهر كامل من الصيام في رمضان ولتجنب الشعور بالتخمة إليك 6 نصائح للوقاية:

- عليك تثبيت مواعيد الوجبات التي تقوم بتناولها على مدار اليوم.

- لا تحتفل بالعيد بشراء الأطعمة السريعة وتناولها، لأنك بهذه الطريقة تدمر معدتك وجهازك الهضمي.

- ابتعد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات.

- تناول الأطعمة غير الصحية بعد رمضان تتسبب في إصابتك بارتفاع الدهون الثلاثية بالجسم، والسكر وارتفاع ضغط الدم.

- تناول 3 لترات من السوائل على مدار اليوم، لتجنب إصابتك بالجفاف.

- الرياضة من أهم الأشياء التي عليك ممارستها بعد رمضان.