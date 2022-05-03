يعانى البعض في العيد بالشعور بالتخمة بعد تناول الطعام نتيجة لتغير العادات الغذائية بعد شهر كامل من الصيام في رمضان ولتجنب الشعور بالتخمة إليك 6 نصائح للوقاية:

- عليك تثبيت مواعيد الوجبات التي تقوم بتناولها على مدار اليوم.- لا تحتفل بالعيد بشراء الأطعمة السريعة وتناولها، لأنك بهذه الطريقة تدمر معدتك وجهازك الهضمي.- ابتعد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات.- تناول الأطعمة غير الصحية بعد رمضان تتسبب في إصابتك بارتفاع الدهون الثلاثية بالجسم، والسكر وارتفاع ضغط الدم.- تناول 3 لترات من السوائل على مدار اليوم، لتجنب إصابتك بالجفاف.- الرياضة من أهم الأشياء التي عليك ممارستها بعد رمضان.