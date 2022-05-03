تعرضت أسرة طاقم مسلسل قصة مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، الذي عرض خلال شهر رمضان على القنوات الفضائية المصرية، إلى التهديد بالقتل من قبل جهات مجهولة، عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مكتوب عليها «لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»

وهو العمل الدرامي الذي ناقش قضايا الأسرة فى الشريعة الإسلامية، وأزمة «حضانة الطفل» حال حدوث الطلاق بين الزوجين، ولاقى ردوداً اجتماعية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجميع خاصة المختصين، لكونه يطالب بتغير قانون الأحوال الشخصية، لكي تتمكن الأم من الاحتفاظ بحضانة أولادها بعد الطلاق.

ودفع التهديد بجريمة القتل نقيب المهن التمثيلية فى مصر الفنان أشرف ذكي، إلى قيام المستشار القانوني للنقابة شعبان سعيد إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، يطالب بسرعة التحقيق فى هذا الأمر، ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها في عالم الفن، حيث تعرض عدد من الفنانين إلى هذه النوعية من التهديدات.

وبدوره قال شعبان لـ«عكاظ» إن هناك جهات قضائية وأمنية تبحث البلاغ، وعرض الأمر على الجهات الفنية بوزارة الداخلية، لفحصه لمعرفة صاحب الصفحة، خاصة وأنه مسجل عليها «صحفي» وشعار الإسلام، وحول أن يكون الأمر أحد التيارات الإسلامية، قال إنه أمر وارد، مؤكداً أن المشكو فى حقه كتب عبر صفحته واصفًا فريق العمل: «هؤلاء أعداء دين الله، كل من شارك في مسلسل فاتن أمل حربي، وكفانا طبطبة على أعداء الإسلام أو الطابور الخامس» وهو ما يعد تهديداً وترويعاً وتحريضا بالقتل، واستعمال العنف ضد الفنانين أصحاب العمل وهو ما يشكل جرائم جنائية.