يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال عيد الفطر مع أصدقائهم وعائلاتهم للاحتفال بهذه المناسبة على مدار ثلاثة أيام في معظم الأماكن. ويحلو السفر في موسم عيد الفطر، إلا أن قصر مدة الإجازة يحتم على البعض اختيار وجهات قريبة في المنطقة العربية عوضا عن الذهاب إلى وجهات سياحية بعيدة في أوروبا أو آسيا.وفيما يلي أبرز 5 وجهات سياحية عربية لموسم السفر الحالي، إذ يحلو الاحتفال في عروس البحر الأحمر جدة نظرا لتزامن انطلاق فعالياتها الترفيهية والسياحية مع موسم الإجازة ونظرا لمناسبة أجوائها للفعاليات البحرية. وتمتاز دبي بحياة صاخبة لا تهدأ، إذ تظل جميع مراكز التسوق الكبيرة والوحدات الترفيهية مفتوحة طوال اليوم للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام. وتمثل الملابس والألعاب الجديدة والهدايا والمحلات المضاءة والمزينة جيدًا والتي تبيع البضائع الجذابة، عوامل جذب في تونس خلال عيد الفطر.دبيتونسالمنامةجدةالقاهرة