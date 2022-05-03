قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر مقاضاة صحافي يعمل في إحدى الصحف الكبرى بعد وصفه أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي» بأعداء الإسلام.وكان الصحافي المصري قد كتب على صفحته على موقع فيسبوك منشورا وصف فيه أبطال المسلسل بالطابور الخامس وأعداء الإسلام، إذ كتب «هؤلاء أعداء دين الله، كل من شارك في مسلسل «فاتن أمل حربي»، وكفانا طبطبة على أعداء الإسلام أو الطابور الخامس».وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحافي بتهمة التحريض ضد الفنانين والإساءة لهم، رغم أنهم يقدمون عملا دراميا يناقشون فيه قضية اجتماعية تختص بقوانين الأحوال الشخصية وقوانين الحضانة وما بعد الطلاق.وكان المسلسل الذي تقوم ببطولته كل من نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، وفادية عبدالغني، قد أثار جدلا بسبب تطرقه لقضايا الأحوال الشخصية وحق الحضانة والنفقة بعد الطلاق.وتدخل الأزهر الشريف ورد ببيان شديد اللهجة أعلن فيه دعمه للإبداع المُستنير الواعي، ولكنه حذر من الاستهزاء بآيات القرآن وتشويه صورة عالم الدين، مضيفا أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة يُحسنها العلماء الراسخون في المحاضن العلمية المُتخصصة، قبل نشره على الشاشات أو بين غير المُؤهَّلين، مؤكدا أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها.