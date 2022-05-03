وضعت معتمرة هندية، في عقدها الثاني، مولوداً في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك لهذا العام بمستشفى الحرم. وتمت الولادة بشكل طبيعي، والأم والطفل بصحة جيدة، وتم نقلهما الى مستشفى الولادة والأطفال للمتابعة واستكمال العلاج اللازم.وقال المدير التنفيذي لمستشفى أجياد الطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور عبدالله الحارثي: «شاركنا المعتمرة فرحتها، فاليوم الفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية بمناسبة عيد الفطر ووصول أول مولود في هذه الأيام المباركة». مشيراً إلى أن المستشفى مخصص للطوارئ، ويقدم خدماته للزوار والمعتمرين على مدار الساعة، إذ يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله، ويعمل بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.