حالة من الذعر انتابت أهالي مدينة العياط إحدى مدن محافظة الجيزة، بعدما عقر أحد الكلاب المسعورة بعد وجوده فى الشارع، ما يقرب من 25 شخصاً ما بين أطفال وشيوخ، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى علاج «داء الكلب» اللازم لعلاج مثل تلك الحالات، قبل إصابتهم بـ«السعر» والوفاة.

وأخطر الأهالي شرطة النجدة وإدارة الأزمات التابعة لديوان عام المحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على أبنائهم، مما دفع بعض المواطنين إلى التعامل معه بإطلاق النار عليه.

وقال طبيب بيطري ياسر طنطاوي، أن انتشار الكلاب الضالة و«المسعورة» في الشوارع خطر كبير على المواطنين، موضحاً لـ«عكاظ» أن التعرف على الكلب المسعور يكون من خلال وجود دم في فمه، كما أنه لا يتناول الطعام، ويسير في خط مستقيم، وتصيب عضته الجهاز العصبي المركزي للشخص المصاب، وإصابة الدماغ بالمرض ثم الوفاة، لذا التحول للمستشفى مباشرة أمر مهم، مطالباً بضرورة بتوفير الأمصال المعالجة للسعر، في المستشفيات والمراكز الطبية، ووضع عقوبات رادعة لأي أشخاص يقومون بتشريس الكلاب أو تربية الأنواع الشرسة منها.