5 جرائم قتل دموية بشعة، شهدتها عدد من المحافظات المصرية، أول أيام عيد الفطر اليوم «الاثنين» في الوقت الذي كان يحتفل فيه الجميع من الكبار والصغار بالعيد، ويتنزهون في الحدائق، ويتبادلون الزيارات المنزلية.

البداية كانت بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، التي شهدت جريمة قتل بشعة، عندما أقدم عاطل على قتل طالب جامعي يدعى أحمد مصطفى «20 عاماً» طالب بكلية التجارة، بعدما انهال عليه بـ «شومة» مما أدى إلى تكسير جمجمته، أثناء قيام الضحية بالدفاع عن والده، بعد قيام المتهم بالتشاجر معه بسبب ركنه سيارة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والقبض على المتهم الذي اعترف بالواقعة.

وفى إحدى قرى محافظة الشرقية، لقي شاب فى العقد الثالث «نقاش» من عمره مصرعه بعيار ناري، بسبب شهامته، عندما رفض اعتداء شاب فى العقد الثاني من عمره على جارته وابنتها، في مشاجرة بينهم، وعندما تدخل المجني عليه لرفض الضرر، قام المتهم بإطلاق عيار ناري عليه فأرداه قتيلاً في الحال، وسط ذهول من المارة بالشارع، وتم ضبط المتهم والآلة المستخدمة في الحادث.

وفي منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، انتحر شاب «عاطل» بالسقوط من أعلى سطح العقار بالدور السابع محل سكنه، وتبين أن المتوفى يعاني من اضطرابات نفسية ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي، وفي نفس المحافظة وتحديداً في منطق «الوراق» قام أب بخنق ابنته المراهقة عقب علمه بفقدها عذريتها، وبمواجهة الأب أقر بارتكاب الواقعة بكتم أنفاسها بإيشارب حتى الموت.

وفي محافظة قنا «بصعيد مصر» تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض، حادث العثور على جثة عامل «27 عاماً» ملقاة بجوار إحدى الترع، حيث تبين قيام ٣ أشخاص من أبناء عمومته باستدراجه وقتله، لوجود علاقة أثمه بين المجني عليه وزوجة أحد المتهمين الثلاثة، وتم ضبط المتهمين الثلاث، وتم تحرير محضر بالحادث وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.