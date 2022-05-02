يمكن أن تكون ممارسة التمرينات الرياضية مؤلمة في البداية، ولكنها من المرجح أن تساعد على تخفيف الألم ومساعدة الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي في الحفاظ على مرونتهم وصحتهم ونحافتهم، بحسب ما نشرته النسخة الإنجليزية لموقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، نقلًا عن خبراء المعهد الوطني البريطاني للتميز في الرعاية الصحية NICE. ووفقًا للإرشادات الجديدة التي أصدرتها المنظمة البريطانية NICE، يجب أن يكون النشاط البدني هو العلاج الرئيسي - وليس المسكنات، فيما أعربت مؤسسة أكشن لرعاية مرضى التهاب المفاصل الخيرية عن أملها في أن تطمئن المبادئ التوجيهية الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي بأن ممارسة الرياضة ستساعد على تحقيق نتائج جيدة.المشي وركوب الدراجات وممارسة الرياضة في الماءتمارين التقوية تعمل على العضلات الرئيسيةتمارين المرونة تشمل التمدد اللطيف والتوازنتمارين الأيروبيك تزيد من معدل ضربات القلبضرورة تذكر القيام بالإحماء قبل التمارين