كشفت دراسة جديدة أن اجتماعات تطبيق «زووم» الافتراضية قد يكون لها تأثير سلبي على الشركات، ‏وهي التي زاد الإقبال عليها من جانب المؤسسات مع بدء انتشار جائحة كورونا المستجد قبل ‏عامين، مع تطبيق سياسة العمل عن بُعد.‏وأشارت الدراسة إلى أن هذه الاجتماعات قد يكون لها تأثير على إنتاج الأفكار والاقتراحات الجديدة بواسطة ما يسمى «العصف الذهني»، وكذلك على قدرة فريق العمل على تبادل الأفكار بشكل فعّال، ما يؤثر على نمو العديد من الشركات وإيراداتها.ووضع معدو الدراسة المنشورة في مجلة «Nature» العلمية من جامعة كولومبيا نحو 1500 شخص في أزواج عبر مكالمة فيديو، أو بصورة شخصية، وطلبوا منهم ابتكار أفكار جديدة حول المنتجات.ووجدوا أن الأزواج الذين تفاعلوا وجها لوجه أنتجوا أفكارا أكثر إبداعا، بالمقارنة مع الأزواج الذين تواصلوا افتراضيا.ويقترح مؤلفو الدراسة أن مكالمات الفيديو تركز على الاتصال على الشاشة، مما يضيّق نطاق تركيز الأشخاص، ويعيق «العملية الواسعة والموسعة لتوليد الأفكار».وأكد العلماء أن قدرة الأزواج على توليد أفكار إبداعية ارتبطت بشكل كبير بقدرتهم على التواصل بالعين مع شركائهم والتحديق في الغرفة.