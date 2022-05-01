اختار فنان العرب محمد عبده الاعتذار للفنانَين الراحلَين أبوبكر سالم وطلال مداح في ليلة عيد الفطر، بعد 4 أيام من انتقاده لأغانيهما الوطنية. وأطل محمد عبده في مقطع فيديو قصير، نشره حساب «روتانا» في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت نص «فنان العرب محمد عبده يوجه رسالة محبة واعتذار بمناسبة حلول عيد الفطر لأهل وجمهور ومحبي الفنانَين أبو بكر سالم وطلال مداح».وظهر فنان العرب في مقطع الفيديو الذي صوره داخل منزله وحيداً من شاشة هاتفه -على ما يبدو- في كامل أناقته المعتادة.وقال: «أتقدم بالاعتذار منهم ومن جميع عشاقهم وأهلهم وذويهم على مقابلة تلفزيونية كانت «حادة شويتين»، أرجو السماح من أحبائهم وأن يعذروني على تعبيري الفني».واعترف عبده أن المقابلة كانت قاسية وحادة في أسلوبها. وأكد أن المقابلة خرجت تماماً عن نطاقها الفني في مفهومها للناس، ما دفعه لتقديم الاعتذار للفنانَين. ووصف الفنانَين بأنهما «أحبائه الذين يعذرونه دوماً في المزح والجد والهزل». وختم كلمته بأن «طلال مداح وأبوبكر سالم لا يدق في سهمهما فنياً وأخلاقياً».