تمثل فعالية «طرف الهدب» التي تنظمها وزارة الثقافة واحدة من أبرز عناصر برنامج احتفالات موسم العيد 2022، إذ تحتوي على 6 مناطق فرعية، تقدم كل واحدة منها تجارب أطعمة عالمية، وعروضاً ثقافية ترفيهية، إلى جانب مجموعة من الأعمال الفنية والأجنحة المخصصة للتسوق.

وتنطلق فعاليات المنطقة التي تتخذ من مطل وادي حنيفة بالرياض مقراً لها في 3 مايو الجاري، الموافق 2 شوال، وتستمر فعالياتها وبرامجها 5 أيام متتالية، بدءاً من الـ5:00 مساء، حتى الـ01:00 صباحاً، ويتم حجز تذاكرها عن طريق منصة ماي تيبل.

وتضم فعالية طرف الهدب 6 مناطق متنوعة، أهمها منطقة سوارية المخصصة لتقديم تجارب العشاء الفاخرة، مع عرض مسرحي استعراضي عالمي منوع من ثقافات مختلفة يمتد إلى ساعتين بالتعاون ولأول مرة مع (ليلو)، إضافة إلى منطقة جورمية بقسميها التي سيستمتع فيها الزوار بإحدى تجارب الأطعمة الفاخرة بقائمة خاصة لكل من (أوكتو) اليوناني، أو (انتركوت) الفرنسي، وسط مجموعة من العروض الموسيقية المتجولة.

وتتميز منطقة بيتزاريا في طرف الهدب بتحضيرها للبيتزا الطازجة أمام الجمهور من (بيتزا بار)، كما تقدم خيارات الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية، مع ألوان من الموسيقى المصاحبة والإطلالة الساحرة، فيما تختص منطقة المطل باحتوائها منيو خاص للاستمتاع بخيارات متنوعة من أفضل الأطعمة المختارة من قبل المختصين في (بتيل).

واختصت منطقة مديد بالتعاون أيضاً مع (بتيل) باستقطاب عشاق القهوة بأنواعها المختلفة، إذ تقدم مجموعة خيارات واسعة من أنواع القهوة المحلية والعالمية كما تحتفي المنطقة أيضاً بعام القهوة السعودية، إضافة إلى مجموعة من الحلويات، كما تتيح لزوارها الاستمتاع بالموسيقى المتنوعة والإطلالة المميزة على الوادي، فيما تحتوي منطقة حرفة على مجموعة من أرقى العطور والأزياء والأعمال المنفذة من قبل فنانين سعوديين.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة منصة عيشها على الرابط https://bit.ly/3LxZa9r للاطلاع على تفاصيل فعاليات برنامج احتفالات العيد 2022.