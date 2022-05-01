أكد استشاري العقم وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير النسائية الدكتور نبيل بن محمد إعجاز براشا، أن السيدات الحوامل وخصوصاً اللواتي أجرين عملية التلقيح المجهري والصناعي وأطفال الأنابيب بحاجة إلى مضاعفة الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر، وعدم كسر النصائح الصحية الموجهة لهن خلال أيام العيد التي تتسم بالفرحة والسهر وزيارات الأقارب.

وقال إن هناك بعض الأخطاء الغذائية التي تحدث من قبل بعض الحوامل مع انتهاء رمضان وبدء أيام عيد الفطر منها الإفراط في تناول الكثير من الحلويات والشوكولاتة والكعك، وكلها تحوي سكريات ودهوناً تؤثر على وزن الحامل وصحتها وصحة جنينها وزيادة الوزن، وأيضاً بعض الحوامل يلجأن إلى الإكثار من تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة، وهي منبهات وضررها على الحامل كبير، إذ يجب تناولهما في حدود المعقول جداً وفي فترات النهار فقط، وأيضاً تجنب أو الحد من العصائر المعلبة لاحتوائها على مواد حافظة وملونات، وكذلك المشروبات الغازية، تسبب ارتفاعاً في مستوى السكر في الدم، فيجب الحذر منها حفاظاً على صحة الحامل وجنينها، والأفضل تناول العصائر الطازجة للاستفادة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تحتويها، كما ينصح بتناول الفواكه الطازجة فهي مفيدة جداً.

وتابع أن أهم نصيحة للحوامل أيام العيد هي تجنب السهر، والحرص على النوم الصحي، فذلك يعزز من المناعة ويجنب الشعور بالنعاس والكسل والخمول، مما يمنح الجسم كفايته من ساعات النوم المطلوبة، بجانب تعزيز إفراز الهرمونات التي تفرز في الليل ومنها الميلاتونين.

وخلص الدكتور براشا إلى القول، إن الفترة الأولى للحمل تعد إحدى المراحل الانتقالية التي تمر بها المرأة في حياتها، والتي تحمل لأول مرة تشعر بالعديد من القلق والتوتر لهذا الوضع الجديد الذي لم تمر به من قبل؛ لذا فيجب على المرأة أن لا تتجاهل النصائح الصحية التي تقدم لها ويجب عليها أن تتبعها للحفاظ عليها وعلى جنينها، فالمرأة الحامل مسؤولة بشكل مباشر عن صحتها وصحة جنينها، فالعناية الصحية تعزز مراحل تكوين الجنين، كما أن أسلوب حياتها سيؤثر عليها جسدياً ونفسياً في المستقبل.