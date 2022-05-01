أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تطبيق «توكلنا خدمات» لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد.ويشتمل «توكلنا خدمات» على استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، والتي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها.وأوضحت الهيئة أن تطبيق «توكلنا» الحالي سيقتصر على الخدمات المتعلقة بجائحة كورونا من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.ودعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين والزائرين إلى المبادرة بتحميل تطبيق (توكلنا خدمات) من المتاجر (App Store, Google Store, AppGallery, Galaxy Store) للاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق.ويُعد تطبيق «توكلنا خدمات» أحد المنتجات النوعية لمنظومة توكلنا، ويأتي إطلاقه على إثر النجاح المميز الذي حققه تطبيق توكلنا، الذي تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 27 مليون مستفيد.