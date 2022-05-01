ردت أمانة منطقة تبوك على مقطع فيديو متداول لمراقبي الأمانة خلال مشادة كلامية مع بعض الباعة من الشباب أثناء بيعهم على أحد الأرصفة.وأوضحت الأمانة أن الجولة جاءت استجابة لعدة بلاغات من مواطنين من ممارسة البيع الجائل وما ينتج عنه من أضرار على صحتهم؛ نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية عند إعـداد الوجبات الغذائية.وقالت الأمانة إنها كانت تؤدي مهامها الرقابية اللازمة والتعامل مع المخالفات المرصودة بما يضمن حماية أفراد المجتمع، ويحقق الالتزام بضوابط الباعة الجائلين والمتاجر المتنقلة.وأكدت حرصها واهتمامها بالباعة الجائلين النظاميين وتوفير المواقع المناسبة لهم بما يمكنهم من كسب رزقهم بالطرق السليمة مع المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم.وكان مقطع متداول على مواقع التواصل أظهر مجموعة من الشباب يطلبون فيه من مراقبي أمانة منطقة تبوك تركهم يبيعون المأكولات الرمضانية بعد أن طلب مراقب البلدية منهم مغادرة الموقع لعدم وجود ترخيص نظامي لهم.