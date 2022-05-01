يظل تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة هو السبيل الأنجع للوصول إلى وزن مثالي وصحي، ورغم أن العديد من الحميات الغذائية تعطي نتائج جيدة وسريعة، إلا أن هذا لا يمنع من اتباع أسلوب حياة صحي عبر خيارات غذائية مناسبة تساعد على زيادة معدل الأيض على فقدان الدهون في الجسم. وثبت أن العديد من الأطعمة والمشروبات الطبيعية تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتعزز فقدان الدهون. وفي ما يلي مجموعة من الأطعمة الصحية التي تساعدك على حرق الدهون:الأسماك الدهنيةالقهوةالبيضالشاي الأخضرالفلفل الحار