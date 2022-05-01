أعلنت هيئة الترفيه عن برنامج حافل لاحتفالات عيد الفطر المبارك، يتضمن أنشطة مبهرة وحضورا مميزا لكبار الفنانين السعوديين والعرب. ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر لستة أيام في مختلف مناطق المملكة.وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مختلف مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً في أول أيام العيد، باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها تمام الساعة التاسعة والنصف.وتشمل الاحتفالات 4 عروض مسرحية تضم نخبةً من نجوم الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة في العيد.وأُزيح الستار عن حفلات عيد الفطر 2022 التي تقام من 3 مايو وتستمر حتى السابع من الشهر نفسه، وتتمركز في الرياض وجدة إلى جانب القصيم وأبها والدمام.وفي الثالث من مايو، تقيم الفنانتان أصالة نصري وأميمة طالب حفلا في الرياض، وفي جدة يحيي الفنان محمد رمضان حفلة غنائية، واختار فنان العرب محمد عبده أبها ليقص شريط الحفلات هناك. وفي الرابع من مايو يعود الفنان رابح صقر للحفلات في الدمام، ويقيم ماجد المهندس حفلاً في جدة.وفي الخامس من مايو يحيي الفنانون راشد الفارس وأنغام وفهد الكبيسي حفلاً في القصيم، كما تحيي الفنانة موضي الشمراني حفلها الثالث على مسرح أبو بكر سالم بمرافقة الفنانين حمود الطلاسي وإبراهيم الحكمي، وفي جدة يقيم الفنان عمرو دياب حفلة. وسيحيي الفنان رابح صقر حفلاً في الرياض في السادس من مايو، فيما يعود فنان العرب إلى جدة، ويطير المهندس إلى الدمام. وفي السابع من مايو، يحيي كاظم الساهر حفلاً في الرياض، فيما يحيي كل من علي عبدالكريم وعبادي الجوهر وأميمة طالب حفلاً في جدة.