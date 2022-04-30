دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر عطية المزروعي، إلى منع الأطفال من شراء الألعاب النارية أو ما يعرف بالطراطيع التي قد تباع خلسة في الشواطئ أو أماكن ألعاب الأطفال الشعبية وأماكن احتفالات العيد الشعبية رغم وجود قرار بمنع بيعها للمحافظة على سلامة الجميع.

وقال لـ«عكاظ» إن هذه الألعاب تشكل خطورة على كل أجزاء الجسم بما في ذلك العيون، مشدداً على دور أولياء الأمور في عدم السماح للأطفال بشراء هذه الألعاب النارية من خلال العيديات التي يجمعونها.

وأشار إلى أنه رغم المنع الرسمي من قبل الجهات المختصة في بيع الألعاب النارية إلا أنه لا يستبعد أن يتم بيعها في الخفاء، ومع بهجة العيد وفرحة أيامه يندفع الأطفال لشرائها، إذ إن اقتراب الأطفال من هذه الطراطيع أثناء إشعالها قد يؤدي -لا قدر الله- إلى تطاير أجزاء من الشظايا للعين وحدوث تمزق لأنسجة العين وحدوث جروح وبروز محتويات العين الداخلية أو فقدان للبصر لا سمح الله.

ولفت إلى أن الأطفال قد يتعرضون -لا قدر الله- خلال أيام العيد إلى أي إصابات في العين نتيجة اللعب أو الجري في الشواطئ وغيرها، وهذا ما يتطلب ضرورة تجنب لمس عين المصاب وتركها كما هي لحين وصول الإسعاف أو الوصول بالمريض إلى طوارئ المستشفى للقيام بالإسعاف اللازم.

وشدد الدكتور المزروعي على أهمية حث الأطفال على اختيار الألعاب والهدايا المناسبة التي يمكن الاستفادة منها، وعدم هدر المال في الطراطيع التي لا تفيد، بل تسبب مشكلات عديدة وحدوث حرائق وغير ذلك، كما يمكن حث الأطفال على اختيار هدايا تناسب أعمارهم بدلاً من إضاعة العيديات في أمور غير مفيدة.