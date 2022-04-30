ابتسم الحظ لقطة صغيرة سوداء اللون تعاني من بعض العيوب الخلقية عندما وجدتها فتاة أمريكية في حقل خلف منزلها وكان عمرها وقتها نحو 3 أسابيع فقط. واختارت قرية «Hell» (جحيم)، التي تقع على بعد 20 ميلا شمال غرب مدينة آن أربور بولاية ميتشجان، القطة «جينكس» لتكون عمدة لها لمدة يوم واحد حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتمنح قرية جحيم، التي يقدر عدد سكانها بـ72 شخصاً، الفرصة لأي إنسان أو حيوان أن يكون عمدة ليوم كامل أو حتى ساعة واحدة فقط وهو ما حظيت به القطة جينكس، وستكون القطة أكثر حكام الجحيم شهرة، حيث لديها 736 ألف متابع على صفحتها بتطبيق TikTok و402 ألف متابع على صفحتها بموقع إنستغرام و248 ألف متابع على صفحتها بموقع تويتر.

وأكدت ميا صاحبة القطة أن جينكس ليست رشيقة بسبب شكل قدميها وتتصرف بشكل مضحك ولكنها محبوبة وغير تقليدية وتتصرف بتلقائية والطريف أنها أصبحت نجمة كبيرة على الإنترنت بفضل تلك العيوب.