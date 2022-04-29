أكد مسؤول في الأزهر الشريف بأنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تعيين سيدة في منصب كان حكرا على الرجال فقط، للمرة الأولى في تاريخ الأزهر، بحسب موقع «مصراوي»، الذي نقل عن وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، قوله إنه «سيتم تعيين سيدة في منصب رئيس منطقة أزهرية بإحدى محافظات الوجه البحري».

وأضاف الضويني أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة منصب رئيس إدارة مركزية للمنطقة الأزهرية، ومن الممكن أن تنوب عن فضيلة الإمام الأكبر في الاحتفالات.

وأشار الضويني إلى أن منصب رئيس المنطقة الأزهرية كان مقتصرا على الرجال فقط.

وأكد المسؤول الأزهري أن فضيلة الإمام الأكبر يعد داعما للدفع بالكفاءات النسائية في الأماكن القيادية التي تسمح ذلك.

وأوضح أن جامعة الأزهر بها 24 عميدة و35 وكيلة بكليات القاهرة والأقاليم.

كما لفت إلى تولي الدكتورة نهلة الصعيدي منصب رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، والدكتورة إلهام شاهين منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات.