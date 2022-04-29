نفى مدير تحرير جريدة الأهرام إسماعيل العوامي ما تردد عن وجود شبهة جنائية فى عملية انتحار الصحفي بالمؤسسة المصرية العريقة عماد الفقى. واتهم العوامي في تصريح لـ«عكاظ» جماعة الإخوان «الإرهابية» وأذنابها بأنهم يستغلون مثل تلك الأحداث لتشويه الوقائع وزرع الفتن ونشر أخبار كاذبة وملفقة لا أساس لها من الصحة.وتساءل: «كيف يدخل شخص إلى مؤسسة الأهرام خاصة فى ظل وجود الأمن الإداري في مختلف أرجاء المبنى؟».وأضاف العوامي أن الأجهزة الأمنية والنيابة أجرت عملية تفريغ لكاميرات مبنى الأهرام منذ دخول الراحل حتى إلقاء نفسه من الطابق الرابع دون تدخل من أحد، حتى أن العمال لم يدركوا الواقعة إلا بعد حدوثها من الأهالي في الشارع، وبعدها جرى إبلاغ أجهزة الأمن.