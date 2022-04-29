بيرل سويت هو مفهوم ضيافة مائية جديد يستضيف المصطافين في وحدات تطفو على الماء ضمن أجواء ساحرة.ويأمل المصمم الإيطالي بيرباولو لاتزاريني في تغيير لعبة الضيافة على شاطئ البحر بمفهوم المراكب المائية المسمى Pearlsuites والذي يضم المصطافين في وحدات عائمة مجهزة بمحركات كهربائية وإمكانيات نظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس.ويبلغ قطر الوحدات العائمة التي تشكل مفهوم بيرل سويتز 7 أمتار، وتوفر مساحة داخلية تصل إلى 22 متراً مربعاً. وفي الخارج، يوفر السطح الملتف مساحة للمشي ومساحة إضافية للتشمس.ويتصور لازاريني مفهومه كمجموعة تكميلية من أماكن الإقامة للفنادق الموجودة بجانب المحيط. ويمكن تجميع الوحدات بسرعة كبيرة وتخصيصها حسب رغبة كل مشترٍ. وبالاعتماد على تقنيات البناء البحري الحديثة، تتكون الأجنحة من قشرة رئيسية مطبقة تطفو على الماء وهيكل دائري يتراجع وينطوي لأسفل للاستلقاء.