الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الراتب، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدخل والإنفاق لعدم القدرة على متابعة ومراقبة النفقات، ما قد يجعل الفرد يفكر في الاقتراض أو الاستدانة لتغطية نفقات المعيشة. وحددت «ساما» 5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب، سينعكس تلافيها بشكل فعّال على ضبط الإنفاق على أساس المتبقي من الراتب.عدم التمييز بين الحاجات والكمالياتعدم وضع ميزانية شهريةالإفراط في الدَّينارتفاع قيمة الفواتير الشهريةعدم الادخار للأمور الطارئة