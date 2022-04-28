شاركت الفنانة بلقيس أحمد فتحي في تدشين عدسات سيلينا اللاصقة بالرياض، بعد أن اختيرت وجهاً إعلانياً لها، حيث أقيمت فعالية إعلان بلقيس سفيرة للماركة وإطلاق المجموعة التي تحمل اسمها.

كان جمهور الفنانة بلقيس متلهفاً لظهورها بإطلالتها المتجددة والأنيقة في الرياض بارك، حيث أثبتت من خلال الزيارة أنها تحمل جماهيرية كبيرة بين محبيها الذين توافدوا بالآلاف إلى ركن عدسات سيلينا اللاصقة في موقع الفعالية.

وبهذه المناسبة أعربت بلقيس عن شكرها الكبير والخاص لجمهورها الذي يتابعها في جميع الفعاليات. اختارت بلقيس فستاناً باللون الأحمر خاصاً بالزيارة كلمسة عصرية مواكبة لأجواء الفعالية، ونشرت الفنانة تفاصيل إطلالتها الخلابة عبر حسابها في (إنستقرام) لتحصد إعجاب المتابعين الذين قدمت لهم هدايا خاصة بعدسات سيلينا اللاصقة خلال الزيارة.

بعدها أطلت الفنانة بلقيس في حفل السحور الخاص بعدسات سيلينا اللاصقة في برج الفيصلية - الرياض بحضور عدد كبير من خبراء المايكب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت على حسابها في إنستقرام عدة صور وفيديوهات من فعالية تدشين عدسات سيلينا اللاصقة، وأبدت سرورها وسط تفاعل الحاضرين بتواجدها في مدينة الرياض الغالية على قلبها وسط جمهورها الحبيب وبإطلاق وتدشين عدسات سيلينا اللاصقة، متمنية أن تنال العدسات النجاح وإعجاب الجميع.