تتعدد فوائد الصبار الحقيقي على الجسم أكثر من أن تختصر في الناحية الجمالية كما هو معروف، وبحسب «البيان» يسمى الصبار بـ «الألوفيرا» وهي نبتة غنية بفيتامينات سي وإي وبي9 وبي 12، والكثير من المعادن، كالكالسيوم والنحاس والصوديوم والمغنيزيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والمنغنيز والزنك، ويعتبر شرابها مفيداً للمصابين ببعض الأمراض الهضمية، وتوصلت عدد من الدراسات إلى أن نبات الصبار ذو قدرة مدهشة على المساعدة في عمليات الشفاء والحماية والترطيب وحتى إطالة الحياة. وقد استعمل قديماً للعديد من الأغراض الطبية، وما زال حتى يومنا هذا يستعمل في تحضير العديد من العلاجات.يعالج داء الارتجاع المريئييخفض معدلات السكر في الدميعزز المناعة وينقي السموممفيد بشكل مميز للبشرة والشعريخفف التهيج وتقشر المصابين بالصدفية