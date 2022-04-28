قام علماء من فيينا باستعمال عقار يستخدم في علاج سرطان الدم في مرحلة الطفولة لعلاج نوعين من سرطان المثانة واكتشفوا نجاعته في ذلك، فبحسب الدراسة التي نُشرت في المجلة الأوروبية لطب المسالك البولي، فإن عقار كلوفارابين كان فعالاً بشكل خاص في علاج سرطان المثانة، وقال مؤلف الدراسة، إيريس إرتل «وجدنا أن عقار كلوفارابين تسبب في شفاء كامل لدى الفئران المصابة بسرطان الظهارة البولية التقليدية، بينما في الحيوانات المصابة بسرطان ساركوماتويدي أدى إلى انكماش هائل ومستمر للأورام دون التسبب في أي آثار جانبية ظاهرة»، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية وفق صحيفة أخبار اليوم، وكانت الخطوة التالية من الدراسة هي إجراء تجارب على البشر، وفي حالة نجاحها، فقد يساعد ذلك في إنقاذ عدد كبير من الأرواح.