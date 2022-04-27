نصح طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، مرضى الروماتيزم بضبط مواعيد الأدوية في العيد وتجنب الموالح قدر الامكان، إذ إنه تكثر موائد العيد بكل ما لذ وطاب من الأطعمة وخصوصًا الحلويات والموالح، وقد يضر الإكثار منها على صحة المريض.

وقال لـ«عكاظ» إنه يتعين على مرضى الروماتيزم الإقلال من الملح، وذلك بالحد من تناول الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة كالبيتزا المجمدة وغيرها، كما أن

خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزيد في حال ارتفاع نسبة الصوديوم وانخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم، لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والموز والأفوكادو والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.

وتابع أنه ينصح مرضى الروماتيزم أيضًا بالإكثار من تناول الماء، وتجنب التدخين، فللأسف المدخنون أصحاب الإرادة والعزيمة الضعيفة يعودون للتدخين بشراهة بعد انتهاء شهر رمضان، والتدخين يقلل من فاعلية بعض الأدوية، كما ينصح المرضى بعد انتهاء أيام العيد بممارسة الرياضة بشرط أن يكون المرض خادماً ومستقراً، ولا يوجد التهاب في أي مفصل. ويمكن اختيار رياضة لا تؤذي المفاصل كالمشي الخفيف، وضرورة الحرص على النوم الصحي، وتجنب أخبار التوتر والقلق ومشاهدة وقراءة الأخبار الإيجابية وتجنب مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي مضامين العنف والعدوانية والقتل التي بدأت تنتشر بشكل لافت للنظر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا إلى ضرورة الحد من أطعمة الدهون التي تكثر أيام العيد، والحرص على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، والأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، والحرص على أطعمة فيتامين «د»، لكونها تعزز من صحة الغضاريف ويقيها من التآكل ويساعد على التقليل من الآلام ويحسن النوم وزيادة امتصاص الكالسيوم الضروري لبناء العظام والعضلات، وهو يوجد فى أطعمة مثل صفار البيض والكبدة والسمك ومنتجات الألبان.

وأكد د. حسين أن الأفراد الأصحاء مطالبون أيام عيد الفطر بعدم الإكثار من تناول اللحوم تفاديًا للإصابة بالنقرس الذي يحدث نتيجة ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم عن الحد الطبيعي، ليبدأ بعدها بالترسب على شكل بلورات في المفاصل، والكلى، وأنسجة الجسم الرخوة، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، وفي الغالب تبدأ أعراض أولى نوبات النقرس بشكل مفاجئ، كما أنّها قد تحدث في منتصف الليل على شكل ألم شديد جداً في أحد مفاصل الجسم مثل الكاحل، أو الركبة، أو المرفق، أو المعصم، أو الأصابع، ويعتبر المفصل الكبير لإبهام القدم هو أكثر مفاصل الجسم تأثراً بمرض النقرس، كما تظهر أعراض الانتفاخ، والألم عند اللمس، والاحمرار، فهناك أسباب عديدة وراء ظهور النقرس ولكن زيادة الأملاح وتناول اللحوم بكثرة من أسرع الأسباب، كما تشكل عوامل أخرى لظهوره مثل: السمنة المفرطة، عوامل جينية، بعض الحالات الصحية التي تكون فيها نسبة حمض اليوريك مرتفعة، مثل: ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب، بعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، مثل: الأدوية المدرة للبول، واللحوم الحمراء، والمحار، وبعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، المشروبات الغازية، إصابات المفاصل، الجفاف، وعدم شرب كمية كافية من السوائل.