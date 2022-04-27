وقع حادث تصادم كان مأساوياً ومفجعاً، مع بداية الساعات الأولى من اليوم (الثلاثاء) في الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة)، عقب وقوع تصادم بين سيارة ملاكي كانت تقل 5 طلاب أعمارهم جميعاً 21 عاماً مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى مصرع الطلاب جميعاً، حيث كان الطلاب في طريقهم إلى الأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية، كونهم طلابا بها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سيارة نقل ثقيل (تريلا) كانت قادمة مسرعة ودهست الطلاب، وبذل رجال قوات الإنقاذ البري التابع للحماية المدنية، جهودا مضنية لاستخراج جثث الضحايا، ما بين المحشورة والتي تحولت إلى أشلاء، وتم التحفظ على سائق التريلا المتسببة في الحادث، ونقل المتوفين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما نعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، التابعة لجامعة الدول العربية طلابها بالفرقة الرابعة، وأعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية في بيان عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الطلاب.