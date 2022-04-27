حجزت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) قضية محاكمة محمد الملاح الشهير بـ «المحلل الشرعي» بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع لجلسة 31 مايو للنطق بالحكم، وهي القضية التي أثرت الرأي العام في مصر. وكانت النيابة المصرية تلقت بلاغًا مطلع شهر نوفمبر الماضي، في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تلفزيوني، ادعى من خلاله أنه سبق زواجه بـ33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.

فيما أكد محامي المتهم محمد السحيمي أن موكله ليس له علاقة بالصفحة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن «الملاح» مريض نفسي وغير مدرك لما فعله، مطالباً بعرضه على مصحة نفسية، متهمًا مقدم برنامج «يحدث في مصر» شريف عامر والمعد بأنهما صنعا تريندا وكان موكله ضحية.