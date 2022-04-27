أثار الفنان محمد عبده الجدل في حواره عبر قناة SBC وهو يصف لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» بالمسروق، واللحن الذي قدمه الراحل أبو بكر سالم «يا بلادي واصلي» بأنه أقل من أن يكون إرثاً وطنياً مشبهاً إياه بأنه أشبه بشخص «يدفع عربية»، وقال إنه لا يرى وجود خليفة له ولا يستطيع أحد «أن يلعب في ملعبه»، وأن الإرث الوطني هو الإرث الأبقى وليس موجوداً عند طلال وأبوبكر، معترفاً أنه وجه هذا الكلام لهما وهما على قيد الحياة.

واستعاد ذكرياته مع أغنية «مقادير» وأنها عرضت عليه ورفضها، وأنه تعرض لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته! وكشف فنان العرب عن سر عبرته في أغنية شبيه الريح بشكل متكرر، وأنها لا ترتبط بمعاناة شخصية كما يقال، لكنها براعة كاتب العمل الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مؤكداً أنه ملحن العمل.

وحول ثروته، قال إنه يملك ١١ مليارا في إشارة إلى أولاده وبناته الأحد عشر، وأنه يملك عقارات عدة بناء على طلب والدته التي لم تكن راضية عن دخوله الفن، لكنها اشترطت أن يستغله في التجارة.

وأكد أنه مدين بالاعتذار للأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.