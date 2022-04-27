يبدو أن جنون أغنى رجل في العالم لا حدود له، فبعدما امتلك منصة تويتر الشهيرة ادعى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تقنية شرائح الدماغ التي تطورها شركته Neuralink، يمكنها علاج السمنة المرضية، وطنين الأذن، في غضون 5 سنوات من الآن.وقال ماسك: «إن شريحة الدماغ من Neuralink، يمكن أن تسمح للكمبيوتر بالاتصال المباشر بالدماغ، وحتى تحفيز نشاطه».وعلى الرغم من أن الفكرة قد تبدو بعيدة المنال، إلا أن ماسك معروف بقيامه بمشاريع طموحة. ويقول الخبراء إن العلاج يمكن أن يكون مجدياً، حسب «روسيا اليوم». وأشار الخبراء إلى أن قدرة شريحة Neuralink على استهداف مناطق معينة من الدماغ يمكن استخدامها للتحكم في منطقة ما تحت المهاد المسؤولة عن الشهية. كما يمكن أن يساعد اختراع الشركة أيضاً الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ.