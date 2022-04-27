وجدت دراسة حديثة نشرت في المكتبة الوطنية للطب أن الدهون المتحولة في السمن مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون والمستقيم والثدي وبطانة الرحم والبروستات، مع ملاحظة أن ليس كل أنواع السمن متماثلة، ويمكن أن يكون لها تأثيرات صحية مختلفة. وقالت الدراسة: «بعض أنواع السمن الأحدث التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ونسبة عالية من الدهون غير المشبعة والخالية من الدهون المتحولة لا بأس بها طالما أنك لا تستخدم الكثير منها، لكن تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة بشكل متكرر يؤثر على الالتهاب الجهازي ومقاومة الأنسولين والسمنة، ولكن ما إذا كان تناول الأحماض الدهنية المشبعة يؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان لم يتم دراسته بشكل كاف، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية».