خرج «فيسبوك» من التطبيقات العشرة الأكثر تحميلاً، لتتفاقم أزمته بتراجعه 10 مراكز أخرى خلال 4 أيام فقط، قبل أن يتدهور الوضع خلال أسبوع واحد ليخسر 20 مركزاً آخر، ليصبح خارج قائمة التطبيقات الأربعين الأكثر تحميلاً على «آب ستور» في الولايات المتحدة. وتراجع التطبيق الأزرق إلى المركز الـ41، وكشف تقرير جديد مفاجأة غير سارة للتطبيق المملوك لشركة ميتا، بعدما شهد تراجعاً ملحوظاً في معدل عدد مرات التحميل خلال الساعة الواحدة على متجر أبل «آب ستور».ووفقا لتقرير AppFigures، فإن معدل تحميلات فيسبوك خلال ساعة واحدة انخفض بشكل سريع بين يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع الماضي وخسر التطبيق الأزرق أكثر من 60% من معدل تحميلاته اليومية على مستوى العالم.