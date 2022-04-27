للقيلولة فوائد ظرفية صحية، على ألا تتجاوز 45 دقيقة حتى لا تتداخل مع إيقاع الساعة البيولوجية، ما يؤثر على وقت النوم ليلًا. وقال أطباء لا تتردّد بالنوم قليلاً، إذ قد يكون من الصعب تخصيص وقت لتجديد نشاطك واستعادة طاقتك وسط مسؤولياتك اليومية، لكن فوائد القيلولة تساعدك على تحسين صحتك وإنتاجيتك، لذا خذ قسطًا من الراحة إذا شعرت بالتعب.تمنح دماغك الطاقةالمساهمة بخفض الوزنتخفض الإصابة بأمراض القلبتعزيز الإبداعتضبط الساعة البيولوجية