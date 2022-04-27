وصف الدكتور أحمد العرفج الحراك الثقافي الذي تشهده جمعية الثقافة والفنون بأنه نوعي وغير مسبوق، ويسير مواكباً للتطور الذي تعيشه الثقافة السعودية إجمالاً، وقال في ختام دورة «صناعة المحتوى» التي نظمتها جمعية جدة، وشهدت مشاركة كبيرة من المهتمين: «لم تشهد مقاعد المسرح من قبل مثل هذا الحضور، وبصراحة جمعية الثقافة والفنون في جدة حققت خلال هذين العامين إنجازات لم تحققها في مسيرة الجمعية في 30 عاما، أقول ذلك من معرفتي بالجمعية وأنشطتها».وشكر العرفج رئيس الجمعية محمد آل صبيح وزملاءه الكرام على هذه المبادرة. وتناول العرفج أهمية المرحلة القادمة مع تحول العالم إلى الرقمنة، وقال: «إذا أردت أن تقدم محتوى جيدا عليك أن تتبع قاعدة 21، وهي أن تتابع 7 من الذين يصنعون نفس محتواك، و7 من الذين يصنعون مجالاً حول مجالك، و7 ممن يصنعون محتوى ليس له علاقة بما تقدم، وبهذا تكون مؤهلا لصناعة محتوى يستفيد منه الغير».