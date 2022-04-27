هل تؤثر على أداء الفنان مشاركته في أكثر من مسلسل تلفزيوني رمضاني؟ سؤال طرحه مغردون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أما النقَّاد الفنيون فرأوا أن زيادة الأعمال للممثل الواحد تقلل تركيزه، وبالتالي يخسر جمهوره، وآخرون رأوا أن ذلك لا يؤثر إذا استطاع الفصل بين أدواره في كل مسلسل.الفنانة السورية ربى المأمون التي شاركت في 4 مسلسلات الموسم الحالي دفعة واحدة؛ «باب الحارة»، «لو بعد حين»، «مقابلة مع السيد آدم»، و«خوازيق»، تؤكد أن المشاركات المتعددة في موسم واحد لم تؤثر على أدائها لأدوارها في تلك المسلسلات، بل كانت دافعاً لها لتقديم المزيد من العطاء، كما تقول.وأضافت: راضية كل الرضى عما قدمته من شخصيات في تلك الأعمال الدرامية، وطموحي أكبر لتقديم الأفضل، مشيرة إلى أن ظهور الفنان في أكثر من عمل رمضاني مفيد له بشرط التنوع وعدم التكرار.