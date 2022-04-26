يعرف الصداع بأنه ألم في الرأس، إذ يمكن أن يحدث في أي جزء من الرأس، أو على جانبي الرأس، أو في جانب واحد فقط.وقد يكون الصداع علامة على الإجهاد، أو الضغوط العاطفية، أو ربما ينتج عن اضطراب طبي، مثل: الصداع النصفي، أو ارتفاع ضغط الدم، أو القلق، أو الاكتئاب.ووصفت طبيبة الأعصاب الروسية جميليا يوسوبوفا عدة أعراض الصداع الأكثر خطورة، وأشارت إلى أنه لا يجب تجاهلها.* تغييرات مواقع وحدة الألم لفترة طويلة* ظهور صداع شديد لأول مرة فوق سن الخمسين* ألم في الرأس لا يزول لعدة أسابيع* دوار وغثيان مستمر مع الصداع* حالات إغماء أو تشتت ذهني مستمر