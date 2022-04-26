قتل شاب ابنة عمته بـ10 طعنات، في منطقة عين شمس، بسبب خلافات الميراث، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.وبحسب صحيفة «الأهرام» المصرية، تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغاً مفاده وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وعثروا على جثة سيدة تدعى «هدى»، ربة منزل، مصابة بنحو 10 طعنات، وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجني عليها، أثناء تجهيز الإفطار، بسبب خلافات سابقة على الميراث.