أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن المتقاعدين هم الجيل الأكثر كرماً مقارنة بالفئات العمرية الشابة، وذلك يعود لأن «هرمون الحب» يجعلهم أكثر عطاء مع التقدم في السن، وهو ما يدحض الاعتقاد المتعارف عليه بأن كبار السن أكثر بخلاً.وفي الدراسة الصادرة أخيراً عن جامعة كليرمونت للدراسات العليا في كاليفورنيا، عُرض على عدد من الأشخاص مقطع فيديو مؤثر عاطفياً يصور أباً يصف مشاعره تجاه طفله البالغ عامين المصاب بسرطان الدماغ، ثم طُلب من أولئك التبرع بالمال للمستشفى من مجهول، فتبرع كبار السن 65 وما فوق، بما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تبرع به الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاماً.ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الباحثين قولهم إن أدمغة كبار السن أظهرت مستويات أعلى من «الأوكسيتوسين»، وهو هرمون مرتبط بالتعاطف والكرم ومن وظائفه مساعدة الأزواج والأمهات والأطفال على الترابط العاطفي.