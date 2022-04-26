حسمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الجدل الشائع حول إلزامية ارتداء لون معين لحجاب المرأة في الصورة الشخصية في الهوية الوطنية، إذ استبعدت الوكالة اشتراط لون محدد في حجاب المرأة، تاركة الخيار لها في ارتداء أي لون يناسبها عند أخذ الصورة الشخصية لاستخراج الهوية الوطنية. وقالت الوكالة إنه يستغرق إصدارها كحد أقصى 14 يوماً.وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر، رداً على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يشترط لون معين لحجاب المرأة عند استخراج الهوية الوطنية».من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدينة أنه ستصل رسالة نصية إلى العميل عند وصول بطاقة الهوية للمكتب، ويستغرق إصدارها كحد أقصى 14 يوماً. وأضافت وكالة الأحوال المدنية، أنه يتم تفعيل الهوية الوطنية عند استلامها من المكتب، كما يتم تسليم البطاقة القديمة عند استلامك البطاقة الجديدة. وأشارت إلى أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية. وتابعت الأحوال المدينة، أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوماً.