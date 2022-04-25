قالت مؤسسة «صحة الأطفال»، إن عيون الأطفال تكون أكثر حساسية تجاه الأشعة فوق البنفسجية مقارنة بالبالغين، مشددة على ضرورة حماية عيون الأطفال بواسطة نظارات شمسية مناسبة. وبحسب 24au، أوضحت المؤسسة الألمانية أن النظارة الشمسية المناسبة لعيون الأطفال ينبغي أن تكون لها مواصفات خاصة حتى تتم الاستفادة منها، وكي لا تتعرض أعينهم لإصابات.تغطي العيون بالكامل بالعدسات الكبيرةيجب أن تصل إلى الحاجب وحافة الوجهيكون لون العدسات داكناً كالبني والأسودتوفر حماية من التوهج من الفئة 2حماية من الأشعة فوق البنفسجية بمعدل UV 400