قالت مؤسسة «صحة الأطفال»، إن عيون الأطفال تكون أكثر حساسية تجاه الأشعة فوق البنفسجية مقارنة بالبالغين، مشددة على ضرورة حماية عيون الأطفال بواسطة نظارات شمسية مناسبة. وبحسب 24au، أوضحت المؤسسة الألمانية أن النظارة الشمسية المناسبة لعيون الأطفال ينبغي أن تكون لها مواصفات خاصة حتى تتم الاستفادة منها، وكي لا تتعرض أعينهم لإصابات.
تغطي العيون بالكامل بالعدسات الكبيرة
يجب أن تصل إلى الحاجب وحافة الوجه
يكون لون العدسات داكناً كالبني والأسود
توفر حماية من التوهج من الفئة 2
حماية من الأشعة فوق البنفسجية بمعدل UV 400
تغطي العيون بالكامل بالعدسات الكبيرة
يجب أن تصل إلى الحاجب وحافة الوجه
يكون لون العدسات داكناً كالبني والأسود
توفر حماية من التوهج من الفئة 2
حماية من الأشعة فوق البنفسجية بمعدل UV 400